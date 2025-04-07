Volvo навчає свій автопілот з ШІ показом 3D-сцен на основі реальних зображень

Volvo Cars повідомила про використання штучного інтелекту та віртуальних симуляцій для підвищення безпеки своїх автомобілів. ADAS (системи допомоги водієві) тепер можуть навчатися не лише на реальних ДТП, а й на тисячах змодельованих сценаріїв, які компанія Volvo створює за допомогою передових 3D-технологій.

Volvo аналізує дані про екстрене гальмування, різкі маневри та втручання водія, зібрані сенсорами автомобіля. Для цього використовується гібридний спосіб представлення тривимірних даних, також відомий як Gaussian splatting. Ця технологія дозволяє створювати реалістичні 3D-сцени на основі реальних зображень. У цих віртуальних середовищах можна змінювати поведінку інших учасників руху, тестуючи систему за різних умов.

За словами розробників, це суттєво прискорює навчання автопілота: якщо раніше були потрібні місяці для збору даних у рідкісних та складних ситуаціях, то тепер вони можуть тестуватися за лічені дні.

Volvo поєднує реальні тести та віртуальне моделювання, щоб створити найбезпечніші автомобілі. Проект реалізується разом із Zenseact (дочірньою AI-компанією Volvo) та за підтримки Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Дослідження також входить до PhD-програми провідних університетів Швеції.

У майбутньому такі технології можуть зробити системи безпеки ще більш адаптивними та ефективними – особливо у непередбачуваних ситуаціях.