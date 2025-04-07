Volvo обучает свой автопилот с ИИ показом 3D-сцен на основе реальных изображений07.04.25
Volvo Cars сообщила об использовании искусственного интеллекта и виртуальных симуляций для повышения безопасности своих автомобилей. ADAS (системы помощи водителю) теперь могут обучаться не только на реальных ДТП, но и на тысячах смоделированных сценариев, которые Volvo создает с помощью передовых 3D-технологий.
Volvo анализирует данные об экстренном торможении, резких маневрах и вмешательствах водителя, собранные сенсорами автомобиля. Для этого используется гибридный способ представления трёхмерных данных, также известный как «Gaussian splatting». Данная технология позволяет создавать реалистичные 3D-сцены на основе реальных изображений. В этих виртуальных средах можно изменять поведение других участников движения, тестируя систему в различных условиях.
По словам разработчиков, это существенно ускоряет обучение автопилота: если раньше требовались месяцы для сбора данных в редких и сложных ситуациях, то теперь они могут тестироваться за считанные дни.
Volvo сочетает реальные тесты и виртуальное моделирование, чтобы создать самые безопасные автомобили. Проект реализуется вместе с Zenseact (дочерней AI-компанией Volvo) и при поддержке Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Исследование также входит в PhD-программу ведущих университетов Швеции.
В будущем такие технологии могут сделать системы безопасности еще более адаптивными и эффективными — особенно в непредсказуемых ситуациях.
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Volvo обучает свой автопилот с ИИ показом 3D-сцен на основе реальных изображений Volvo автомобиль искусственный интеллект
Volvo анализирует данные об экстренном торможении, резких маневрах и вмешательствах водителя, собранные сенсорами автомобиля.
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