Миша з трекболом Ploopy Classic 2 та корпусом надрукованим на 3D принтері коштує $145

Канадська компанія Ploopy, що спеціалізується на розробці open-source аксесуарів, представила Classic 2 – оновлену версію трекболу. Пристрій не тільки виконує звичні функції, але й дозволяє користувачам вносити зміни, перепрошувати його, а при необхідності навіть надрукувати корпус на 3D-принтері, скориставшись опублікованою на Github документацією.

У Classic 2 реалізований новий механізм прокручування, швидкість якого перевищує показники попередньої версії в п’ятнадцять разів, забезпечуючи плавність і точність скролінгу. У конструкції використані перемикачі Omron D2LS-21, які розраховані на понад 5 мільйонів натискань і знижують ймовірність помилкових спрацьовувань. Також пристрій отримав роз’єм USB-C, який замінив застарілий та громіздкий USB-B.

Проект залишається повністю відкритим: компанія надає доступ до всіх вихідних файлів, включаючи моделі STEP, схеми друкованих плат та мікропрограмне забезпечення. Детальна документація містить покрокові інструкції, схеми та фотографії, дозволяючи користувачам самостійно збирати, модифікувати чи обслуговувати трекбол.

Габарити Classic 2 становлять 175×99×60 мм, а вага – 260 г. Пристрій оснащений кулею діаметром 44 мм та сенсором PMW-3360 із частотою опитування понад 1000 Гц. Базове значення CPI становить 800, але за необхідності його можна збільшити до 12 000. Максимальне прискорення сягає 50g. В основі пристрою лежить мікроконтролер Raspberry Pi RP2040 із процесором Cortex M0, що працює на частоті 125 МГц. Сумісність заявлена ​​з операційними системами Windows, MacOS і Linux.

На офіційному сайті відкриті попередні замовлення на Classic 2. Доступні три варіанти комплектації: повністю зібрана версія за 145 доларів, комплект для самостійного збирання за 100 доларів та базовий набір компонентів за 14 доларів.