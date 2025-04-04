Мышь с трекболом Ploopy Classic 2 и корпусом напечатанным на 3D принтере стоит $145

Канадская компания Ploopy, специализирующаяся на разработке open-source аксессуаров, представила Classic 2 – обновленную версию своего трекбола. Устройство не только выполняет привычные функции, но и позволяет пользователям вносить изменения, перепрошивать его, а при необходимости даже напечатать корпус на 3D-принтере, воспользовавшись опубликованной на Github документацией.

В Classic 2 реализован новый механизм прокрутки, скорость которого превышает показатели предыдущей версии в пятнадцать раз, обеспечивая плавность и точность скроллинга. В конструкции использованы переключатели Omron D2LS-21, рассчитанные на свыше 5 миллионов нажатий и снижающие вероятность ложных срабатываний. Также устройство получило разъем USB-C, заменивший устаревший и громоздкий USB-B.

Проект остается полностью открытым: компания предоставляет доступ ко всем исходным файлам, включая модели STEP, схемы печатных плат и микропрограммное обеспечение. Детальная документация содержит пошаговые инструкции, схемы и фотографии, позволяя пользователям самостоятельно собирать, модифицировать или обслуживать трекбол.

Габариты Classic 2 составляют 175×99×60 мм, а вес – 260 г. Устройство оснащено шаром диаметром 44 мм и сенсором PMW-3360 с частотой опроса более 1000 Гц. Базовое значение CPI составляет 800, но при необходимости его можно увеличить до 12 000. Максимальное ускорение достигает 50g. В основе устройства лежит микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 с процессором Cortex M0, работающим на частоте 125 МГц. Совместимость заявлена с операционными системами Windows, macOS и Linux.

На официальном сайте открыты предварительные заказы на Classic 2. Доступны три варианта комплектации: полностью собранная версия за 145 долларов, комплект для самостоятельной сборки за 100 долларов и базовый набор компонентов за 14 долларов.