Нові дисплеї Samsung Onyx 4K мають якість як у OLED та гарантію 10 років07.04.25
Компанія Samsung анонсувала нове покоління кінодисплеїв Onyx 4K, що обіцяють забезпечити якість зображення, схоже на OLED.
Ці дисплеї, представлені на виставці CinemaCon 2025, мають роздільну здатність 4K, частоту оновлення 120 Гц і яскравість 300 ниток завдяки технології HDR від Samsung. Завдяки глибоким чорним кольорам, високій контрастності та точності кольору, нові дисплеї забезпечують захоплюючий досвід перегляду, повідомляють у компанії.
Samsung Onyx 4K є першим у світі DCI-сертифікованим світлодіодним кінодисплеєм, що робить їх унікальними на ринку. Вони доступні у чотирьох розмірах: 5, 10, 14 та 20 метрів, що дозволяє адаптувати їх до різних типів кінотеатрів. Крім того, дисплеї підтримують співвідношення сторін 2,39:1 та 1,85:1, що забезпечує універсальність відображення контенту.
Samsung також спростила процес налаштування та обслуговування дисплеїв, запропонувавши автоматичний калібрувальний інструмент. Сумісність із медіасерверами Dolby та GDC, а також підтримка звукових систем Dolby Atmos, Meyer Sound та JBL гарантують високоякісний звук.
У Samsung запевняють, що нові дисплеї Onyx 4K мають першу та найтривалішу в області 10-річну гарантію на світлодіоди для кінотеатрів, встановлюючи новий стандарт надійності у технологіях кінодисплеїв.
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