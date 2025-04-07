Новые дисплеи Samsung Onyx 4K имеют качество как у OLED и гарантию 10 лет

Компания Samsung анонсировала новое поколение кинодисплеев Onyx 4K, обещающих обеспечить качество изображения, похожее на OLED.

Эти дисплеи, представленные на выставке CinemaCon 2025, имеют разрешение 4K, частоту обновления 120 Гц и яркость 300 нит благодаря технологии HDR от Samsung. Благодаря глубоким черным цветам, высокой контрастности и точности цветопередачи, новые дисплеи обеспечивают увлекательный опыт просмотра, сообщают в компании.

Samsung Onyx 4K является первым в мире DCI-сертифицированным светодиодным кинодисплеем, что делает их уникальными на рынке. Они доступны в четырех размерах: 5, 10, 14 и 20 метров, что позволяет адаптировать их к разным типам кинотеатров. Кроме того, дисплеи поддерживают соотношение сторон 2,39:1 и 1,85:1, что обеспечивает универсальность отображения контента.

Samsung также упростила процесс настройки и обслуживания дисплеев, предложив автоматический калибровочный инструмент. Совместимость с медиасерверами Dolby и GDC, а также поддержка звуковых систем Dolby Atmos, Meyer Sound и JBL гарантируют высококачественный звук.

В Samsung уверяют, что новые дисплеи Onyx 4K имеют первую и самую продолжительную в области 10-летнюю гарантию на светодиоды для кинотеатров, устанавливая новый стандарт надежности в технологиях кинодисплеев.