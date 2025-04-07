Новые дисплеи Samsung Onyx 4K имеют качество как у OLED и гарантию 10 лет07.04.25
Компания Samsung анонсировала новое поколение кинодисплеев Onyx 4K, обещающих обеспечить качество изображения, похожее на OLED.
Эти дисплеи, представленные на выставке CinemaCon 2025, имеют разрешение 4K, частоту обновления 120 Гц и яркость 300 нит благодаря технологии HDR от Samsung. Благодаря глубоким черным цветам, высокой контрастности и точности цветопередачи, новые дисплеи обеспечивают увлекательный опыт просмотра, сообщают в компании.
Samsung Onyx 4K является первым в мире DCI-сертифицированным светодиодным кинодисплеем, что делает их уникальными на рынке. Они доступны в четырех размерах: 5, 10, 14 и 20 метров, что позволяет адаптировать их к разным типам кинотеатров. Кроме того, дисплеи поддерживают соотношение сторон 2,39:1 и 1,85:1, что обеспечивает универсальность отображения контента.
Samsung также упростила процесс настройки и обслуживания дисплеев, предложив автоматический калибровочный инструмент. Совместимость с медиасерверами Dolby и GDC, а также поддержка звуковых систем Dolby Atmos, Meyer Sound и JBL гарантируют высококачественный звук.
В Samsung уверяют, что новые дисплеи Onyx 4K имеют первую и самую продолжительную в области 10-летнюю гарантию на светодиоды для кинотеатров, устанавливая новый стандарт надежности в технологиях кинодисплеев.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Новые дисплеи Samsung Onyx 4K имеют качество как у OLED и гарантию 10 лет Samsung телевизор
Компания Samsung анонсировала новое поколение кинодисплеев Onyx 4K, обещающих обеспечить качество изображения, похожее на OLED.
Повязка на голову Muse S Athena со встроенным ИИ улучшает работу мозга искусственный интеллект медицина
Компания Muse представила инновационную повязку для головы Muse S Athena, предназначенную для улучшения сна, умственных способностей и общего самочувствия пользователей.
Портативная игровая консоль Abxylute One Pro может запускать игры четырьмя способами
Neuralink выпустит чип Blindsight, который вернёт зрение незрячим
Ученые в США предложили аккумуляторы без вредных химикатов
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion с фирменным Moto AI и защитой IP69 будет стоить $390
Умные часы Garmin Vivoactive 6 получили функции флагманских моделей
Мышь с трекболом Ploopy Classic 2 и корпусом напечатанным на 3D принтере стоит $145
Apple и SpaceX активно конкурируют за услуги спутниковой связи
Ethereum бьет рекорды падения за последние 7 лет