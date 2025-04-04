Смартфон Motorola Edge 60 Fusion із фірмовим Moto AI та захистом IP69 коштуватиме $39004.04.25
Motorola представила перший смартфон серії Edge 60 – Edge 60 Fusion, який став першим пристроєм бренду з інтегрованою системою Moto AI.
Смартфон оснащений 6,67-дюймовим P-OLED екраном із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 1220×2712 пікселів. Пікова яскравість дисплея досягає 4500 нит, а також підтримуються 10-бітна глибина кольору, 100% охоплення DCI-P3 та HDR10+. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 7i. Корпус має сертифікати IP68/IP69, що гарантує стійкість до занурення у воду на глибину до 1,5 м протягом 30 хвилин, а також до потужних водяних струменів. Екран здатний коректно реагувати на мокрі пальці, а смартфон протестований на відповідність стандарту MIL-STD-810H.
Залежно від регіону Motorola Edge 60 Fusion оснащується процесором Dimensity 7300 або 7400. Доступні версії з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем ємністю 256 ГБ або 512 ГБ. Смартфон працює на Android 15, пропонуючи функції Moto AI, такі як транскрибація та підсумовування аудіо, а також генерацію зображень на основі текстових запитів за допомогою Magic Canvas.
Основна камера включає 50-МП сенсор Sony Lytia 700C з оптичною стабілізацією та автоматичним налаштуванням параметрів сцени. Доповнює її 13-МП ультраширококутний модуль із можливістю макрозйомки. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП та підтримує запис відео в 4K.
Смартфон комплектується акумулятором ємністю 5200 мА·год або 5500 мА·год (залежно від ринку) та підтримує зарядку потужністю 68 Вт через USB-C.
У пристрої реалізована аудіосистема з сертифікацією Hi-Res, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, але немає роз’єму 3,5 мм для навушників. Серед варіантів підключення – 5G (SIM+SIM або SIM+eSIM), Wi-Fi 6(ax), Bluetooth 5.4 та NFC.
Motorola Edge 60 Fusion вже доступний для замовлення в ряді країн. Ціна пристрою становить £299 (близько $390). В Україні смартфон з’явиться у травні.
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