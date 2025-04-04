Смартфон Motorola Edge 60 Fusion с фирменным Moto AI и защитой IP69 будет стоить $39004.04.25
Motorola представила первый смартфон серии Edge 60 – Edge 60 Fusion, ставший первым устройством бренда с интегрированной системой Moto AI.
Смартфон оснащён 6,67-дюймовым P-OLED экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1220×2712 пикселей. Пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, а также поддерживаются 10-битная глубина цвета, 100% охват DCI-P3 и HDR10+. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i. Корпус имеет сертификаты IP68/IP69, что гарантирует устойчивость к погружению в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут, а также к мощным водяным струям. Экран способен корректно реагировать на мокрые пальцы, а сам смартфон протестирован на соответствие стандарту MIL-STD-810H.
В зависимости от региона Motorola Edge 60 Fusion оснащается процессором Dimensity 7300 или 7400. Доступны версии с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ или 512 ГБ. Смартфон работает на Android 15, предлагая функции Moto AI, такие как транскрибация и суммирование аудио, а также генерацию изображений на основе текстовых запросов с помощью Magic Canvas.
Основная камера включает 50-МП сенсор Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией и автоматической настройкой параметров сцены. Дополняет её 13-МП ультраширокоугольный модуль с возможностью макросъёмки. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП и поддерживает запись видео в 4K.
Смартфон комплектуется аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч или 5500 мА·ч (в зависимости от рынка) и поддерживает зарядку мощностью 68 Вт через USB-C.
В устройстве реализована аудиосистема с сертификацией Hi-Res, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, но отсутствует разъём 3,5 мм для наушников. Среди вариантов подключения – 5G (SIM+SIM или SIM+eSIM), Wi-Fi 6(ax), Bluetooth 5.4 и NFC.
Motorola Edge 60 Fusion уже доступен для предзаказа в ряде стран. Цена устройства составляет £299 (около $390). В Украине смартфон появится в мае.
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