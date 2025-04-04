Монітори Acer Predator X32 X2 та Predator X27U X1 оснащені матрицею QD-OLED

Acer представила два нові ігрові монітори – Predator X32 X2 і Predator X27U X1. Вони поповнили лінійку Predator X, у якій використовуються технології OLED та MiniLED, та стали першими моделями компанії з QD-OLED панелями від Samsung Display.

Acer Predator X32 X2 отримав 31,5-дюймовий 10-бітовий екран з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів, а Predator X27U X1 оснащений 27-дюймовою панеллю з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів.

Обидві моделі мають схожі технічні характеристики і різняться в основному за розміром та конструкцією підставки. Вони підтримують частоту оновлення 240 Гц, час відгуку 0,03 мс та технологію адаптивної синхронізації AMD FreeSync Premium Pro.

Монітори сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR True Black 400, мають стандартну яскравість 250 ніт і пікову яскравість 1000 ніт у HDR-режимі (при 3% білого поля). Колірне охоплення досягає 99% DCI-P3.

Predator X27U X1 вже надійшов у продаж у США за ціною 600 доларів. Predator X32 X2 очікується у червні з цінником 1000 доларів. У Європі молодша модель з’явиться у червні за ціною 700 євро, найстарша – у серпні за 1200 євро.