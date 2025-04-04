Мониторы Acer Predator X32 X2 и Predator X27U X1 оснащены матрицей QD-OLED

Acer представила два новых игровых монитора – Predator X32 X2 и Predator X27U X1. Они пополнили линейку Predator X, в которой используются технологии OLED и MiniLED, и стали первыми моделями компании с QD-OLED панелями от Samsung Display.

Acer Predator X32 X2 получил 31,5-дюймовый 10-битный экран с разрешением 3840×2160 пикселей, а Predator X27U X1 оснащён 27-дюймовой панелью с разрешением 2560×1440 пикселей.

Обе модели имеют схожие технические характеристики и различаются в основном по размеру и конструкции подставки. Они поддерживают частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс и технологию адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro.

Мониторы сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400, обладают стандартной яркостью 250 нит и пиковой яркостью 1000 нит в HDR-режиме (при 3% белого поля). Цветовой охват достигает 99% DCI-P3.

Predator X27U X1 уже поступил в продажу в США по цене 600 долларов. Predator X32 X2 ожидается в июне с ценником 1000 долларов. В Европе младшая модель появится в июне по цене 700 евро, старшая – в августе за 1200 евро.