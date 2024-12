Самые красивые игры на Xbox One и PlayStataion 4

Эксперты из Digital Foundry, специализирующиеся на техническом анализе видеоигр, назвали самые красивые игры эпохи Xbox One и PlayStation 4.

Uncharted 4 была отмечена за выдающиеся кат-сцены, которые, по мнению экспертов, превосходят даже такие шедевры, как Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II, благодаря ярким цветам и постоянной смене антуража.

Среди других визуально впечатляющих игр выделили Batman: Arkham Knight, которая, несмотря на почти десятилетний возраст, до сих пор выглядит фантастически. Эксперты отметили, что Rocksteady в 2015 году создала графический стандарт, который даже она сама пока не смогла превзойти.

Также были упомянуты Battlefield 1, Death Stranding и The Order: 1886, восхитившие игроков своим детализированным и атмосферным дизайном.

Сервис Metacritic позволяет увидеть как самые успешные игры года, так и те, которые не оправдали ожиданий. Самой провальной игрой 2024 года по мнению критиков стал аниме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash от Bandai Namco.

Ирония в том, что эта же компания выступила издателем самого высокооцененного проекта года — дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики также прохладно встретили необычный автосимулятор Taxi Life: A City Driving и аркадную гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Среди разочарований года оказалась и бесплатная игра Silent Hill: The Short Message.

Хотя её геймплей многие посчитали скучным и примитивным, нельзя не отметить её важный социальный посыл, связанный с деструктивным влиянием соцсетей и интернета, который особенно актуален для молодой аудитории.

В 2024 году самые низкие оценки от критиков на Metacritic получили следующие игры:

Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 балла из 100 (PS5) Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 баллов (PS5) Taxi Life: A City Driving Simulator — 51 балл (PC) Pneumata — 52 балла (PC) TMNT Arcade: Wrath of the Mutants — 52 балла (PS5) Test Drive Unlimited Solar Crown — 53 балла (PS5) Silent Hill: The Short Message — 53 балла (PS5) Funko Fusion — 54 балла (PS5) Die By The Blade – 54 балла (PC) Sker Ritual — 55 баллов (PS5)

