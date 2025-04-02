Игровой монитор MSI MAG 271QPX X24 с частотой 240 Гц и QD-OLED матрицей стоит $68002.04.25
MSI представила новый игровой монитор MAG 271QPX X24 с диагональю 26,5 дюйма и технологией QD-OLED. Устройство уже доступно для покупки на платформе Newegg по цене $679,99.
Эта модель ориентирована на профессиональных игроков, обеспечивая высокую частоту обновления и контрастность OLED-дисплея. Экран с разрешением 2560×1440 (WQHD) охватывает 98% цветового пространства Adobe RGB и 99% DCI-P3. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика пикселя при переходе серого к серому – 0,03 мс, что минимизирует размытие в динамических сценах.
Монитор обладает контрастностью 1 500 000:1 и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400. Максимальная яркость достигает 1000 нит при 3% APL, что улучшает отображение темных сцен и насыщенность цветов.
Для увеличения срока службы OLED-панели MSI использует систему охлаждения OLED Care 2.0. Она включает графеновую пленку и специальный радиатор, позволяя обходиться без вентиляторов и снижая риск перегрева.
В арсенале интерфейсов – два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4a с поддержкой 240 Гц. USB-порты отсутствуют, но предусмотрены 3,5-мм аудиоразъем и слот для замка Kensington.
Подставка монитора позволяет изменять угол наклона (-5° до 20°), поворот (-30° до 30°), вращение (-90° до 90°) и регулировать высоту в пределах 110 мм. Также предусмотрено крепление VESA 100×100 мм.
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