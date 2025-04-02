Ігровий монітор MSI MAG 271QPX X24 з частотою 240 Гц та QD-OLED матрицею коштує $680

MSI представила новий ігровий монітор MAG 271QPX X24 з діагоналлю 26,5 дюйми та технологією QD-OLED. Пристрій доступний для покупки на платформі Newegg за ціною $679,99.

Ця модель орієнтована на професійних гравців, забезпечуючи високу частоту оновлення та контрастність OLED-дисплея. Екран з роздільною здатністю 2560×1440 (WQHD) охоплює 98% колірного простору Adobe RGB та 99% DCI-P3. Частота оновлення складає 240 Гц, а час відгуку пікселя при переході сірого до сірого – 0,03 мс, що мінімізує розмиття динамічних сцен.

Монітор має контрастність 1 500 000:1 і сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 400. Максимальна яскравість досягає 1000 ніт при 3% APL, що покращує відображення темних сцен та насиченість кольорів.

Для збільшення терміну служби OLED панелі MSI використовує систему охолодження OLED Care 2.0. Вона включає графенову плівку та спеціальний радіатор, дозволяючи обходитися без вентиляторів та знижуючи ризик перегріву.

В арсеналі інтерфейсів – два порти HDMI 2.1 та один DisplayPort 1.4a з підтримкою 240 Гц. USB-порти відсутні, але передбачені 3,5-мм аудіороз’єм та слот для замку Kensington.

Підставка монітора дозволяє змінювати кут нахилу (-5 ° до 20 °), поворот (-30 ° до 30 °), обертання (-90 ° до 90 °) та регулювати висоту в межах 110 мм. Також передбачено кріплення VESA 100×100 мм.

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