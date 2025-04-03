Amazfit Bip 6 имеет GPS, Bluetooth для звонков с часов и автономность 2 недели03.04.25
Amazfit представила новую модель смарт-часов Bip 6, которая стала преемником Bip 5, выпущенных в 2023 году. Часы оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450×390 пикселей, плотностью 302 ppi и пиковой яркостью 2000 нит. Экран защищен закаленным стеклом с покрытием против отпечатков пальцев. Поддерживается более 400 вариантов оформления циферблатов.
Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава и армированного волокном полимера. Вес часов без ремешка составляет 27,9 г. Используются ремешки шириной 22 мм, изготовленные из жидкого силикона, с возможностью регулировки для запястий от 130 до 195 мм.
Amazfit Bip 6 предлагает стандартные функции мониторинга здоровья, включая отслеживание сна, измерение частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Часы поддерживают более 140 спортивных режимов, а также предлагают мониторинг менструального цикла с рекомендациями по физической активности и питанию от Wild.AI.
Среди других функций – водонепроницаемость 5 ATM, поддержка Bluetooth-звонков, встроенные динамик и микрофон. Устройство оснащено GPS с возможностью загрузки карт для навигации. Поддерживается голосовое управление, а также подключение по Bluetooth 5.2 к смартфонам на Android 7.0 и выше, а также iOS 14.0 и выше. Емкость аккумулятора составляет 340 мА·ч, что обеспечивает до 14 дней автономной работы при стандартном использовании. Часы доступны в четырех цветах. Их стоимость составляет $79.
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Amazfit Bip 6 имеет GPS, Bluetooth для звонков с часов и автономность 2 недели Amazfit умные часы
Amazfit представила новую модель смарт-часов Bip 6, которая стала преемником Bip 5, выпущенных в 2023 году.
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