Amazfit Bip 6 має GPS, Bluetooth для дзвінків з годинника та автономність 2 тижні03.04.25
Amazfit представила нову модель смарт-годин Bip 6, яка стала наступником Bip 5, випущеним у 2023 році. Годинник оснащений 1,97-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 450×390 пікселів, щільністю 302 ppi та піковою яскравістю 2000 нит. Екран захищений загартованим склом із покриттям проти відбитків пальців. Підтримується більше ніж 400 варіантів оформлення циферблатів.
Корпус пристрою виконаний з алюмінієвого сплаву та армованого волокном полімеру. Вага годинника без ремінця становить 27,9 г. Використовуються ремінці шириною 22 мм, виготовлені з рідкого силікону, з можливістю регулювання для зап’ястків від 130 до 195 мм.
Amazfit Bip 6 пропонує стандартні функції моніторингу здоров’я, включаючи відстеження сну, вимірювання частоти серцевих скорочень, рівня кисню у крові та рівня стресу. Годинник підтримує понад 140 спортивних режимів, а також пропонує моніторинг менструального циклу з рекомендаціями з фізичної активності та харчування від Wild.AI.
Серед інших функцій – водонепроникність 5 ATM, підтримка Bluetooth-дзвінків, вбудований динамік та мікрофон. Пристрій має GPS з можливістю завантаження карт для навігації. Підтримується голосове керування, а також підключення через Bluetooth 5.2 до смартфонів на Android 7.0 і вище, а також iOS 14.0 і вище. Місткість акумулятора становить 340 мА·ч, що забезпечує до 14 днів автономної роботи при стандартному використанні. Годинник доступний у чотирьох кольорах. Їхня вартість становить $79.
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