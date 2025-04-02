PHEV-версия Audi A5 может проехать до 116 км исключительно на эелектротяге

В модельном ряду Audi A5 появились новые версии с гибридной силовой установкой. К традиционным двигателям внутреннего сгорания добавлены две модификации с системой plug-in hybrid, получившие обозначение e-hybrid quattro.

Гибридные версии A5 представлены в кузовах седан и универсал. Они доступны в двух вариантах мощности: 300 и 367 лошадиных сил. В состав силовой установки входит бензиновый двигатель 2.0 TFSI и электромотор, который в зависимости от конфигурации развивает до 142 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды у более мощной версии и 5,9 секунды у менее производительной. В электрическом режиме скорость ограничена 140 км/ч, а максимальная скорость всех версий составляет 250 км/ч. По данным испытаний в цикле WLTP EAER City, седан способен проехать на электротяге до 116 километров, универсал – до 110.

Основным элементом гибридной системы стала аккумуляторная батарея, размещенная в задней части автомобиля. Ее емкость увеличена до 25,9 кВт·ч, из которых 20,7 кВт·ч доступны для использования. В сравнении с плагин-гибридными версиями Audi A6 объем хранимой энергии вырос на 45%. Мощность зарядки переменного тока теперь достигает 11 кВт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор за 2,5 часа.

Водителю предлагаются два режима работы: электрический (EV) и гибридный. В первом случае автомобиль движется исключительно на электроэнергии, а во втором система самостоятельно регулирует расход заряда. Впервые в этих моделях появился цифровой ползунок, с помощью которого можно вручную установить уровень заряда, который необходимо сохранить. Также была улучшена система рекуперации энергии, степень которой теперь регулируется лепестками на руле.

Новые версии получили стандартное оснащение, характерное для всей линейки A5. В более мощной комплектации предусмотрен внешний пакет S line, черные декоративные элементы и затемненные стекла. Все модификации оборудованы трехзонным климат-контролем с электрическим компрессором, который позволяет заранее настроить комфортную температуру в салоне через приложение myAudi.

Стоимость базовой версии A5 Sedan e-hybrid quattro с 367-сильной установкой стартует с 62 500 евро, универсал обойдется минимум в 64 150 евро. Версия с пакетом S line стоит от 70 900 евро за седан и от 72 550 евро за универсал. Производство гибридных A5 организовано на заводе Audi в Неккарзульме, а продажи стартуют 27 марта 2025 года. Первые поставки ожидаются в апреле.