PHEV-версія Audi A5 може проїхати до 116 км виключно на електротязі

У модельному ряду Audi A5 з’явилися нові версії з силовою гібридною установкою. До традиційних двигунів внутрішнього згоряння додано дві модифікації із системою plug-in hybrid, що одержали позначення e-hybrid quattro.

Гібридні версії A5 представлені в кузовах седан та універсал. Вони доступні у двох варіантах потужності: 300 та 367 кінських сил. До складу силової установки входить бензиновий двигун 2.0 TFSI та електромотор, який в залежності від конфігурації розвиває до 142 кінських сил. Розгін до 100 км/год займає 5,1 секунд у більш потужної версії і 5,9 секунд у менш продуктивної. В електричному режимі швидкість обмежена 140 км/год, а максимальна швидкість всіх версій становить 250 км/год. За даними випробувань у циклі WLTP EAER City, седан здатний проїхати на електротязі до 116 км, універсал – до 110.

Основним елементом гібридної системи стала акумуляторна батарея, розміщена у задній частині автомобіля. Її ємність збільшена до 25,9 кВт·год, з яких 20,7 кВт·год доступні для використання. У порівнянні з плагін-гібридними версіями Audi A6 обсяг енергії, що зберігається, зріс на 45%. Потужність заряджання змінного струму тепер досягає 11 кВт, що дозволяє повністю зарядити акумулятор за 2,5 години.

Водієві пропонуються два режими роботи: електричний (EV) та гібридний. У першому випадку автомобіль рухається виключно на електроенергії, а у другому система самостійно регулює витрату заряду. Вперше в цих моделях з’явився цифровий повзунок, за допомогою якого можна встановити вручну рівень заряду, який необхідно зберегти. Також було покращено систему рекуперації енергії, ступінь якої тепер регулюється пелюстками на кермі.

Нові версії отримали стандартне оснащення, характерне для всієї лінійки A5. У більш потужній комплектації передбачений зовнішній пакет S line, чорні декоративні елементи та затемнене скло. Всі модифікації обладнані тризонним клімат-контролем з електричним компресором, який дозволяє заздалегідь налаштувати комфортну температуру в салоні через myAudi.



Вартість базової версії A5 Sedan e-hybrid quattro з 367-сильною установкою стартує з 62 500 євро, універсал коштуватиме мінімум 64 150 євро. Версія з пакетом S line коштує від 70900 євро за седан і від 72550 євро за універсал. Виробництво гібридних A5 організоване на заводі Audi у Неккарзульмі, а продаж стартує 27 березня 2025 року. Перші постачання очікуються у квітні.