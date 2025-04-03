Доступный игровой монитор Redmi G27Q 240Hz с разрешением 2K стоит $16503.04.25
Xiaomi представила на китайском рынке новый доступный игровой монитор Redmi G27Q 240Hz. Модель оснащена 27-дюймовым экраном Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Поддерживается 10-битная глубина цвета, охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB. Яркость достигает 400 нит.
Монитор оснащен технологией AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы изображения и снижает задержки во время игрового процесса. Для подключения предусмотрены два порта DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и разъем для наушников. Подставка монитора позволяет регулировать высоту, изменять угол наклона и поворачивать экран в портретный режим. Также доступно крепление VESA для настенного монтажа. На данный момент стоимость Redmi G27Q составляет 1199 юаней (около $165), но позже цена вырастет до 1499 юаней.
Xiaomi представила обновленную серию телевизоров Redmi Smart TV X 2025 года, включающую модели с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов. Все устройства оснащены 4K-экранами с частотой обновления 240 Гц, что делает их идеальным выбором для геймеров и любителей высококачественного контента.
Телевизоры поддерживают технологии динамического улучшения контрастности и широкий цветовой диапазон, что обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета. Операционная система Xiaomi HyperOS 2 позволяет использовать интеллектуальные функции, такие как голосовое управление через Xiao Ai и персонализированные рекомендации.
Для игр телевизоры предлагают поддержку FreeSync Premium и интерфейс HDMI 2.1, что обеспечивает минимальную задержку и плавный геймплей. Внутри установлены чип MT9655, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных.
Начальная цена — 2179 юаней (около 301 доллара) за 55-дюймовую модель. Ожидается, что Xiaomi вскоре представит международные версии устройств.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
У Logitech отличные беспроводные мышки, а еще есть коврик с беспроводной зарядкой G Powerplay 2, который позволит держать их заряженными прямо во время использования
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Доступный игровой монитор Redmi G27Q 240Hz с разрешением 2K стоит $165 Redmi Xiaomi монитор
Redmi G27Q 240Hz оснащен 27-дюймовым экраном Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс
Браузер Google Chrome получил режим многозадачности Google браузер
Google разрабатывает новую функцию Split Tabs, которая позволит пользователям Chrome работать с разделенными вкладками аналогично Split Screen в Microsoft Edge и Vivaldi.
Браузер Google Chrome получил режим многозадачности
Samsung Exynos Auto UA200 — автомобильный чип с поддержкой точного определения местоположения
Команда bypassnro для Windows 11 больше не будет работать
Ноутбуки HP ZBook Ultra 14 с гибридными процессорами AMD Strix Halo
Украинским операторам буде проще получить землю для базовых станций мобильной связи
Google представила ИИ Gemini 2.5 Pro с функциями глубокого мышления
Maxar разработала систему навигации Raptor для беспилотников, которая работает без GPS
В WhatsApp можно ставить музыку в статус