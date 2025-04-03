Доступный игровой монитор Redmi G27Q 240Hz с разрешением 2K стоит $165

Xiaomi представила на китайском рынке новый доступный игровой монитор Redmi G27Q 240Hz. Модель оснащена 27-дюймовым экраном Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Поддерживается 10-битная глубина цвета, охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB. Яркость достигает 400 нит.

Монитор оснащен технологией AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы изображения и снижает задержки во время игрового процесса. Для подключения предусмотрены два порта DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и разъем для наушников. Подставка монитора позволяет регулировать высоту, изменять угол наклона и поворачивать экран в портретный режим. Также доступно крепление VESA для настенного монтажа. На данный момент стоимость Redmi G27Q составляет 1199 юаней (около $165), но позже цена вырастет до 1499 юаней.

Xiaomi представила обновленную серию телевизоров Redmi Smart TV X 2025 года, включающую модели с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов. Все устройства оснащены 4K-экранами с частотой обновления 240 Гц, что делает их идеальным выбором для геймеров и любителей высококачественного контента.

Телевизоры поддерживают технологии динамического улучшения контрастности и широкий цветовой диапазон, что обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета. Операционная система Xiaomi HyperOS 2 позволяет использовать интеллектуальные функции, такие как голосовое управление через Xiao Ai и персонализированные рекомендации.

Для игр телевизоры предлагают поддержку FreeSync Premium и интерфейс HDMI 2.1, что обеспечивает минимальную задержку и плавный геймплей. Внутри установлены чип MT9655, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных.

Начальная цена — 2179 юаней (около 301 доллара) за 55-дюймовую модель. Ожидается, что Xiaomi вскоре представит международные версии устройств.