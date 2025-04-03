Доступний ігровий монітор Redmi G27Q 240Hz з роздільною здатністю 2K коштує $16503.04.25
Xiaomi представила на китайському ринку новий ігровий монітор Redmi G27Q 240Hz. Модель оснащена 27-дюймовим екраном Fast IPS з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 1 мс. Підтримується 10-бітна глибина кольору, охоплення 95% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB. Яскравість досягає 400 ниток.
Монітор оснащений технологією AMD FreeSync Premium, яка усуває розриви зображення та знижує затримки під час ігрового процесу. Для підключення передбачено два порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 та роз’єм для навушників. Підставка монітора дозволяє регулювати висоту, змінювати кут нахилу та повертати екран у портретний режим. Також є кріплення VESA для настінного монтажу. На даний момент вартість Redmi G27Q складає 1199 юанів (близько $165), але пізніше ціна зросте до 1499 юанів.
Xiaomi представила оновлену серію телевізорів Redmi Smart TV X 2025, що включає моделі з діагоналями 55, 65, 75 та 85 дюймів. Всі пристрої оснащені 4K-екранами із частотою оновлення 240 Гц, що робить їх ідеальним вибором для геймерів та любителів високоякісного контенту.
Телевізори підтримують технології динамічного покращення контрастності та широкий колірний діапазон, що забезпечує насичені та реалістичні кольори. Операційна система Xiaomi HyperOS 2 дозволяє використовувати інтелектуальні функції, такі як голосове керування через Xiao Ai та персоналізовані рекомендації.
Для ігор телевізори пропонують підтримку FreeSync Premium та інтерфейс HDMI 2.1, що забезпечує мінімальну затримку та плавний геймплей. Усередині встановлено чіп MT9655, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ для зберігання даних.
Початкова ціна – 2179 юанів (близько 301 долара) за 55-дюймову модель. Очікується, що Xiaomi невдовзі представить міжнародні версії пристроїв.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Logitech має чудові бездротові мишки, а ще є килимок з бездротовою зарядкою G Powerplay 2, який дозволить тримати їх зарядженими прямо під час використання.
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Доступний ігровий монітор Redmi G27Q 240Hz з роздільною здатністю 2K коштує $165 Redmi Xiaomi монiтор
Redmi G27Q 240Hz оснащений 27-дюймовим екраном Fast IPS з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 1 мс
Браузер Google Chrome отримав режим багатозадачності Google браузер
Google розробляє нову функцію Split Tabs, яка дозволить користувачам Chrome працювати з розділеними вкладками аналогічно Split Screen у Microsoft Edge та Vivaldi.
Браузер Google Chrome отримав режим багатозадачності
Ігровий монітор MSI MAG 271QPX X24 з частотою 240 Гц та QD-OLED матрицею коштує $680
Команда bypassnro для Windows 11 більше не працюватиме
PHEV-версія Audi A5 може проїхати до 116 км виключно на електротязі
Ноутбуки HP ZBook Ultra 14 із гібридними процесорами AMD Strix Halo
Українським операторам буде простіше отримати землю для базових станцій мобільного зв’язку
Google представила ШІ Gemini 2.5 Pro з функціями глибокого мислення
У WhatsApp можна ставити музику у статус