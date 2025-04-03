Доступний ігровий монітор Redmi G27Q 240Hz з роздільною здатністю 2K коштує $165

Xiaomi представила на китайському ринку новий ігровий монітор Redmi G27Q 240Hz. Модель оснащена 27-дюймовим екраном Fast IPS з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 1 мс. Підтримується 10-бітна глибина кольору, охоплення 95% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB. Яскравість досягає 400 ниток.

Монітор оснащений технологією AMD FreeSync Premium, яка усуває розриви зображення та знижує затримки під час ігрового процесу. Для підключення передбачено два порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 та роз’єм для навушників. Підставка монітора дозволяє регулювати висоту, змінювати кут нахилу та повертати екран у портретний режим. Також є кріплення VESA для настінного монтажу. На даний момент вартість Redmi G27Q складає 1199 юанів (близько $165), але пізніше ціна зросте до 1499 юанів.

Xiaomi представила оновлену серію телевізорів Redmi Smart TV X 2025, що включає моделі з діагоналями 55, 65, 75 та 85 дюймів. Всі пристрої оснащені 4K-екранами із частотою оновлення 240 Гц, що робить їх ідеальним вибором для геймерів та любителів високоякісного контенту.

Телевізори підтримують технології динамічного покращення контрастності та широкий колірний діапазон, що забезпечує насичені та реалістичні кольори. Операційна система Xiaomi HyperOS 2 дозволяє використовувати інтелектуальні функції, такі як голосове керування через Xiao Ai та персоналізовані рекомендації.

Для ігор телевізори пропонують підтримку FreeSync Premium та інтерфейс HDMI 2.1, що забезпечує мінімальну затримку та плавний геймплей. Усередині встановлено чіп MT9655, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ для зберігання даних.

Початкова ціна – 2179 юанів (близько 301 долара) за 55-дюймову модель. Очікується, що Xiaomi невдовзі представить міжнародні версії пристроїв.