Apple и SpaceX активно конкурируют за услуги спутниковой связи03.04.25
Apple и SpaceX вступили в конкурентную борьбу за лидерство в сфере спутниковой связи для мобильных устройств. Обе компании стремятся устранить зоны без покрытия сотовой связи с помощью спутниковых технологий, что привело к конкуренции за спектры частот и обострению их отношений.
Apple активно развивает спутниковые технологии, вложив более $1 млрд в компанию Globalstar для поддержки функции спутниковой связи на iPhone. Эта технология позволяет пользователям отправлять сообщения и обращаться в экстренные службы в районах без сотового сигнала. В свою очередь, SpaceX уже вывела на орбиту более 550 спутников для Starlink, обеспечивая интернет-соединение в удаленных регионах.
Противостояние между компаниями обострилось, когда SpaceX и ее партнер T-Mobile предложили Apple сотрудничество по интеграции Starlink в iPhone. После длительных переговоров было достигнуто соглашение, которое позволило сервису SpaceX и T-Mobile работать на новых моделях iPhone, при этом Apple сохранила контроль над своей программной экосистемой.
Однако напряженность сохраняется: SpaceX направила обращение в Федеральную комиссию по связи США с требованием отклонить заявку Globalstar на использование определенных частот для новых спутников, финансируемых Apple. Компания утверждает, что эти частоты применяются недостаточно эффективно.
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