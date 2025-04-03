Apple та SpaceX активно конкурують за послуги супутникового зв’язку03.04.25
Apple та SpaceX вступили в конкурентну боротьбу за лідерство у сфері супутникового зв’язку для мобільних пристроїв. Обидві компанії прагнуть усунути зони без покриття стільникового зв’язку за допомогою супутникових технологій, що призвело до конкуренції за спектри частот та загострення їхніх відносин.
Apple активно розвиває супутникові технології, вклавши понад $1 млрд у компанію Globalstar для підтримки функції супутникового зв’язку на iPhone. Ця технологія дозволяє користувачам надсилати повідомлення та звертатися до екстрених служб у районах без стільникового сигналу. Своєю чергою, SpaceX вже вивела на орбіту понад 550 супутників для Starlink, забезпечуючи інтернет-з’єднання у віддалених регіонах.
Протистояння між компаніями загострилося, коли SpaceX та її партнер T-Mobile запропонували Apple співпрацю з інтеграції Starlink до iPhone. Після тривалих переговорів було досягнуто згоди, яка дозволила сервісу SpaceX і T-Mobile працювати на нових моделях iPhone, при цьому Apple зберегла контроль над своєю програмною екосистемою.
Однак напруженість зберігається: SpaceX направила звернення до Федеральної комісії з зв’язку США з вимогою відхилити заявку Globalstar на використання певних частот для нових супутників, що фінансуються Apple. Компанія стверджує, що ці частоти застосовуються недостатньо ефективно.
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