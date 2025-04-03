Ethereum бьет рекорды падения за последние 7 лет03.04.25
Ethereum оказался в центре внимания, однако новости о нем далеки от оптимистичных. Криптовалютный рынок переживает непростые времена, а общее настроение инвесторов ухудшается. Завершение марта, последнего месяца первого квартала 2025 года, сопровождается снижением цен на биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и большинство альткоинов.
На фоне этого Ethereum завершил первый квартал года с худшими показателями доходности с 2018 года. Такое развитие событий разочаровало тех, кто ожидал роста альткоинов. Обычно квартальная доходность Ethereum в начале года была высокой, а в годы после халвинга биткоина криптовалюта устанавливала новые ценовые рекорды. Однако в этот раз ситуация сложилась иначе.
За последние три месяца Ethereum столкнулся с рекордным объемом продаж. Долгосрочные инвесторы и крупные держатели («киты») начали активно продавать актив, реагируя на обвал крипторынка.
Дополнительное давление на Ethereum оказали технические сложности в сети. В начале марта во время крупного обновления Pectra возникли проблемы, что привело к его приостановке разработчиками.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
У Logitech отличные беспроводные мышки, а еще есть коврик с беспроводной зарядкой G Powerplay 2, который позволит держать их заряженными прямо во время использования
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Ethereum бьет рекорды падения за последние 7 лет криптовалюта
Ethereum оказался в центре внимания, однако новости о нем далеки от оптимистичных. Криптовалютный рынок переживает непростые времена
Amazfit Bip 6 имеет GPS, Bluetooth для звонков с часов и автономность 2 недели Amazfit умные часы
Amazfit представила новую модель смарт-часов Bip 6, которая стала преемником Bip 5, выпущенных в 2023 году.
Ethereum бьет рекорды падения за последние 7 лет
Браузер Google Chrome получил режим многозадачности
Samsung Exynos Auto UA200 — автомобильный чип с поддержкой точного определения местоположения
Команда bypassnro для Windows 11 больше не будет работать
Ноутбуки HP ZBook Ultra 14 с гибридными процессорами AMD Strix Halo
Украинским операторам буде проще получить землю для базовых станций мобильной связи
Samsung выпустила устройство Qi2 для беспроводной зарядки сразу трех гаджетов Galaxy
Google представила ИИ Gemini 2.5 Pro с функциями глубокого мышления