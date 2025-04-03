Ethereum бьет рекорды падения за последние 7 лет

Ethereum оказался в центре внимания, однако новости о нем далеки от оптимистичных. Криптовалютный рынок переживает непростые времена, а общее настроение инвесторов ухудшается. Завершение марта, последнего месяца первого квартала 2025 года, сопровождается снижением цен на биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и большинство альткоинов.

На фоне этого Ethereum завершил первый квартал года с худшими показателями доходности с 2018 года. Такое развитие событий разочаровало тех, кто ожидал роста альткоинов. Обычно квартальная доходность Ethereum в начале года была высокой, а в годы после халвинга биткоина криптовалюта устанавливала новые ценовые рекорды. Однако в этот раз ситуация сложилась иначе.

За последние три месяца Ethereum столкнулся с рекордным объемом продаж. Долгосрочные инвесторы и крупные держатели («киты») начали активно продавать актив, реагируя на обвал крипторынка.

Дополнительное давление на Ethereum оказали технические сложности в сети. В начале марта во время крупного обновления Pectra возникли проблемы, что привело к его приостановке разработчиками.