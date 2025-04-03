Ethereum б’є рекорди падіння за останні 7 років

Ethereum опинився в центрі уваги, проте новини про нього далекі від оптимістичних. Криптовалютний ринок переживає непрості часи, а загальний настрій інвесторів погіршується. Завершення березня, останнього місяця першого кварталу 2025 року, супроводжується зниженням цін на біткоін (BTC), Ethereum (ETH) та більшість альткоїнів.

На тлі цього Ethereum завершив перший квартал року із найгіршими показниками прибутковості з 2018 року. Такий розвиток подій розчарував тих, хто очікував на зростання альткоїнів. Зазвичай квартальна прибутковість Ethereum на початку року була високою, а в роки після халвінгу біткоїну криптовалюта встановлювала нові цінові рекорди. Проте на цей раз ситуація склалася інакше.

За останні три місяці Ethereum зіштовхнувся із рекордним обсягом продажів. Довгострокові інвестори та великі власники («кити») почали активно продавати актив, реагуючи на обвал крипторинка.

Додатковий тиск на Ethereum надали технічні складнощі у мережі. На початку березня під час великого оновлення Pectra виникли проблеми, що призвело до його припинення розробниками.