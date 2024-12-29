Найкрасивіші ігри на Xbox One та PlayStation 429.12.24
Експерти з Digital Foundry, що спеціалізуються на технічному аналізі відеоігор, назвали найкрасивіші ігри епохи Xbox One та PlayStation 4.
Uncharted 4 була відзначена за видатні кат-сцени, які, на думку експертів, перевершують навіть такі шедеври, як Red Dead Redemption 2 та The Last of Us Part II завдяки яскравим кольорам і постійній зміні антуражу.
Серед інших візуально вражаючих ігор виділили Batman: Arkham Knight, яка, незважаючи на майже десятирічний вік, досі виглядає фантастично. Експерти зазначили, що Rocksteady у 2015 році створила графічний стандарт, який навіть вона сама поки що не змогла перевершити.
Також були згадані Battlefield 1, Death Stranding і The Order: 1886, які захопили гравців своїм деталізованим та атмосферним дизайном.
Найкрасивіші ігри на Xbox One та PlayStation 4 за версією Digital Foundry
- Red Dead Redemption 2
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield 1
- The Last of Us: Часть II
- Death Stranding
- The Order: 1886
Сервіс Metacritic дозволяє побачити як найуспішніші ігри року, так і ті, що не виправдали очікувань. Найпровальнішою грою 2024 року на думку критиків став аніме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash від Bandai Namco.
Іронія в тому, що ця компанія виступила видавцем найвищого оціненого проекту року — доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики також прохолодно зустріли незвичайний автосимулятор Taxi Life: A City Driving та аркадну гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Серед розчарувань року виявилася безкоштовна гра Silent Hill: The Short Message.
Хоча її геймплей багато хто вважає нудним і примітивним, не можна не відзначити її важливий соціальний посил, пов’язаний з деструктивним впливом соцмереж та інтернету, який особливо актуальний для молодої аудиторії.
У 2024 році найнижчі оцінки від критиків на Metacritic отримали такі ігри
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- Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 бали зі 100 (PS5)
- Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 балів (PS5)
- Taxi Life: A City Driving Simulator – 51 бал (PC)
- Pneumata – 52 бали (PC)
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 52 бали (PS5)
- Test Drive Unlimited Solar Crown – 53 бали (PS5)
- Silent Hill: The Short Message – 53 бали (PS5)
- Funko Fusion – 54 бали (PS5)
- Die By The Blade – 54 бали (PC)
- Sker Ritual – 55 балів (PS5)
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