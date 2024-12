Найкрасивіші ігри на Xbox One та PlayStation 4

Експерти з Digital Foundry, що спеціалізуються на технічному аналізі відеоігор, назвали найкрасивіші ігри епохи Xbox One та PlayStation 4.

Uncharted 4 була відзначена за видатні кат-сцени, які, на думку експертів, перевершують навіть такі шедеври, як Red Dead Redemption 2 та The Last of Us Part II завдяки яскравим кольорам і постійній зміні антуражу.

Серед інших візуально вражаючих ігор виділили Batman: Arkham Knight, яка, незважаючи на майже десятирічний вік, досі виглядає фантастично. Експерти зазначили, що Rocksteady у 2015 році створила графічний стандарт, який навіть вона сама поки що не змогла перевершити.

Також були згадані Battlefield 1, Death Stranding і The Order: 1886, які захопили гравців своїм деталізованим та атмосферним дизайном.

Red Dead Redemption 2

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

The Last of Us: Часть II

Death Stranding

The Order: 1886

Сервіс Metacritic дозволяє побачити як найуспішніші ігри року, так і ті, що не виправдали очікувань. Найпровальнішою грою 2024 року на думку критиків став аніме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash від Bandai Namco.

Іронія в тому, що ця компанія виступила видавцем найвищого оціненого проекту року — доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики також прохолодно зустріли незвичайний автосимулятор Taxi Life: A City Driving та аркадну гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Серед розчарувань року виявилася безкоштовна гра Silent Hill: The Short Message.

Хоча її геймплей багато хто вважає нудним і примітивним, не можна не відзначити її важливий соціальний посил, пов’язаний з деструктивним впливом соцмереж та інтернету, який особливо актуальний для молодої аудиторії.

У 2024 році найнижчі оцінки від критиків на Metacritic отримали такі ігри

Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 бали зі 100 (PS5) Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 балів (PS5) Taxi Life: A City Driving Simulator – 51 бал (PC) Pneumata – 52 бали (PC) TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 52 бали (PS5) Test Drive Unlimited Solar Crown – 53 бали (PS5) Silent Hill: The Short Message – 53 бали (PS5) Funko Fusion – 54 бали (PS5) Die By The Blade – 54 бали (PC) Sker Ritual – 55 балів (PS5)

