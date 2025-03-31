27-дюймовий монітор AOC Q27G3H із частотою оновлення 200 Гц коштує $160

Компанія AOC випустила новий ігровий монітор Q27G3H з діагоналлю 27 дюймів, що надійшов у продаж на китайському ринку. Пристрій пропонується за ціною 1149 юанів (приблизно $158) і доступний для замовлення на платформі JD.com.

Новинка оснащена екраном з роздільною здатністю 2K QHD (2560 × 1440) та підтримує розігнану частоту оновлення до 200 Гц, що дозволяє досягти плавної картинки при динамічних сценах. В основі моделі лежить панель Fast IPS, що забезпечує широкі кути огляду та точну перенесення кольорів. Час відгуку становить 1 мс GtG та 0,3 мс MPRT, що знижує ефект розмиття зображення при швидких рухах.

Монітор підтримує технологію Adaptive Sync та сумісний з AMD FreeSync. Екран сертифікований за стандартом HDR400 і використовує 10-бітову глибину кольору (8 біт + FRC), відображаючи до 10,7 мільярда відтінків. Колірне покриття досягає 99% sRGB та 95% DCI-P3, що робить пристрій придатним не тільки для ігор, але й для роботи з графікою, фото- та відеомонтажем.

Для зниження навантаження на зір реалізовано технології DC dimming та зниження синього світіння, підтверджене сертифікацією TÜV. Також передбачені спеціальні режими відображення, які допомагають зменшити втому очей під час тривалої роботи або перегляду контенту.

Підставка монітора підтримує регулювання висоти (до 130 мм), поворот (-90 ° до 90 °), нахил (-5 ° до 23 °) та обертання (-30 ° до 30 °), а також сумісна з кріпленнями VESA 100 × 100 мм.

Для підключення передбачені порти HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та 3,5-мм аудіовиход. Додаткові функції, такі як регулювання кольору, режим низької затримки, покращення темних сцен та вбудований приціл, орієнтовані на любителів динамічних ігор.