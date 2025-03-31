27-дюймовый монитор AOC Q27G3H с частотой обновления 200 Гц стоит $160

Компания AOC выпустила новый игровой монитор Q27G3H с диагональю 27 дюймов, который поступил в продажу на китайском рынке. Устройство предлагается по цене 1 149 юаней (примерно $158) и уже доступно для заказа на платформе JD.com.

Новинка оснащена экраном с разрешением 2K QHD (2560 × 1440) и поддерживает разогнанную частоту обновления до 200 Гц, что позволяет добиться плавной картинки при динамичных сценах. В основе модели лежит панель Fast IPS, обеспечивающая широкие углы обзора и точную цветопередачу. Время отклика составляет 1 мс GtG и 0,3 мс MPRT, что снижает эффект размытия изображения при быстрых движениях.

Монитор поддерживает технологию Adaptive Sync и совместим с AMD FreeSync. Экран сертифицирован по стандарту HDR400 и использует 10-битную цветовую глубину (8 бит + FRC), отображая до 10,7 миллиарда оттенков. Цветовое покрытие достигает 99% sRGB и 95% DCI-P3, что делает устройство подходящим не только для игр, но и для работы с графикой, фото- и видеомонтажом.

Для снижения нагрузки на зрение реализованы технологии DC dimming и снижение синего свечения, подтвержденное сертификацией TÜV. Также предусмотрены специальные режимы отображения, которые помогают уменьшить усталость глаз при длительной работе или просмотре контента.

Подставка монитора поддерживает регулировку высоты (до 130 мм), поворот (-90° до 90°), наклон (-5° до 23°) и вращение (-30° до 30°), а также совместима с креплениями VESA 100 × 100 мм.

Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход. Дополнительные функции, такие как регулировка цветопередачи, режим низкой задержки, улучшение темных сцен и встроенный прицел, ориентированы на любителей динамичных игр.