Samsung Exynos Auto UA200 – автомобільний чіп з підтримкою точного позиціонування02.04.25
Samsung представила свій новий чіп надширокосмугового зв’язку (UWB) для автомобілів – Exynos Auto UA200.
Чіп Exynos Auto UA200 забезпечує високу точність виміру відстані до одного сантиметра, а також пропонує розширені функції безпеки. При використанні в ключі транспортного засобу він може точно визначати місце розташування власника щодо автомобіля.
Exynos Auto UA200 може взаємодіяти з радарними системами, що дозволяє відстежувати дихання водія та забезпечувати роботу системи виявлення присутності дитини (CPD). Ця технологія стане обов’язковою у країнах Європи з 2025 року. Для захисту тимчасових даних сигналу використовується технологія Scrambled Timestamp Sequence (STS), що забезпечує додаткове шифрування.
До складу чіпа входить триядерний мікроконтролер Cortex-M33, радіочастотний модуль, базовий блок, енергоефективна система управління (PMU), а також вбудована пам’ять NVM. Об’єм оперативної пам’яті складає 416 КБ, а вбудованої флеш-пам’яті eFlash – 2 МБ.
Наразі Exynos Auto UA200 проходить тестування, а масовий випуск запланований на найближчий час.
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