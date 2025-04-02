Samsung Exynos Auto UA200 — автомобильный чип с поддержкой точного определения местоположения02.04.25
Samsung представила свой новый чип сверхширокополосной связи (UWB) для автомобилей – Exynos Auto UA200.
Чип Exynos Auto UA200 обеспечивает высокую точность измерения расстояния до одного сантиметра, а также предлагает расширенные функции безопасности. При использовании в ключе транспортного средства он способен точно определять местоположение владельца относительно автомобиля.
Exynos Auto UA200 может взаимодействовать с радарными системами, что позволяет отслеживать дыхание водителя и обеспечивать работу системы обнаружения присутствия ребенка (CPD). Эта технология станет обязательной в странах Европы с 2025 года. Для защиты временных данных сигнала используется технология Scrambled Timestamp Sequence (STS), обеспечивающая дополнительное шифрование.
В состав чипа входит трехъядерный микроконтроллер Cortex-M33, радиочастотный модуль, базовый блок, энергоэффективная система управления (PMU), а также встроенная память NVM. Объем оперативной памяти составляет 416 КБ, а встроенной флеш-памяти eFlash – 2 МБ.
На данный момент Exynos Auto UA200 проходит тестирование, а массовый выпуск запланирован на ближайшее время.
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