Samsung Exynos Auto UA200 — автомобильный чип с поддержкой точного определения местоположения

Samsung представила свой новый чип сверхширокополосной связи (UWB) для автомобилей – Exynos Auto UA200.

Чип Exynos Auto UA200 обеспечивает высокую точность измерения расстояния до одного сантиметра, а также предлагает расширенные функции безопасности. При использовании в ключе транспортного средства он способен точно определять местоположение владельца относительно автомобиля.

Exynos Auto UA200 может взаимодействовать с радарными системами, что позволяет отслеживать дыхание водителя и обеспечивать работу системы обнаружения присутствия ребенка (CPD). Эта технология станет обязательной в странах Европы с 2025 года. Для защиты временных данных сигнала используется технология Scrambled Timestamp Sequence (STS), обеспечивающая дополнительное шифрование.

В состав чипа входит трехъядерный микроконтроллер Cortex-M33, радиочастотный модуль, базовый блок, энергоэффективная система управления (PMU), а также встроенная память NVM. Объем оперативной памяти составляет 416 КБ, а встроенной флеш-памяти eFlash – 2 МБ.

На данный момент Exynos Auto UA200 проходит тестирование, а массовый выпуск запланирован на ближайшее время.