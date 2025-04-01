Ноутбуки HP ZBook Ultra 14 із гібридними процесорами AMD Strix Halo

Компанія HP представила нову серію ноутбуків ZBook Ultra 14, збудованих на базі гібридних процесорів AMD Strix Halo. Це багаточіпові рішення для ноутбуків із потужною вбудованою графікою, яка здатна потягатися із дискретними відеоадаптерами. Пристрої орієнтовані на професійних користувачів і відрізняються високою продуктивністю, але їх вартість робить доступними далеко не для всіх.

Базова конфігурація включає процесор Ryzen AI Max Pro 385, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD на 512 ГБ. Вартість такої моделі складає $4296. Флагманська версія з Ryzen AI Max Pro 395, 128 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 4 ТБ оцінюється в $8250.

Ноутбуки оснащені вбудованою графікою Radeon 8050S або 8060S, що дозволяє використовувати їх для завдань, що потребують високої обчислювальної потужності. Дисплеї пропонуються у кількох варіантах – від WUXGA (1920×1200) до OLED з роздільною здатністю 2,8K. За автономність відповідає акумулятор на 74,5 Втч. Залежно від моделі ноутбуки комплектуються процесорами із 8, 12 або 16 ядрами.

Конфігурації та ціни

Вартість пристроїв варіюється в залежності від характеристик:

Ryzen AI Max Pro 385/32 ГБ LPDDR5X / 512 ГБ SSD / Radeon 8050S – $4296

Ryzen AI Max Pro 385 / 32 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8050S – $4945

Ryzen AI Max Pro 390 / 64 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8050S – $5338

Ryzen AI Max Pro 395/64 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8060S – $5660

Ryzen AI Max Pro 395/64 ГБ LPDDR5X / 2 ТБ SSD / Radeon 8060S – $6290

Ryzen AI Max Pro 395 / 128 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8060S – $6445

Ryzen AI Max Pro 395 / 128 ГБ LPDDR5X / 2 ТБ SSD / Radeon 8060S – $7049

Ryzen AI Max Pro 395 / 128 ГБ LPDDR5X / 4 ТБ SSD / Radeon 8060S – $8250

Серія ZBook Ultra 14 призначена для фахівців, які працюють з важкими обчислювальними навантаженнями, включаючи рендеринг, моделювання та машинне навчання.