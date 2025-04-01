Ноутбуки HP ZBook Ultra 14 с гибридными процессорами AMD Strix Halo01.04.25
Компания HP представила новую серию ноутбуков ZBook Ultra 14, построенных на базе гибридных процессоров AMD Strix Halo. Это многочиповые решения для ноутбуков с мощной встроенной графикой, которая способна потягаться с дискретными видеоадаптерами. Устройства ориентированы на профессиональных пользователей и отличаются высокой производительностью, но стоимость их делает доступными далеко не для всех.
Базовая конфигурация включает процессор Ryzen AI Max Pro 385, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Стоимость такой модели составляет $4296. Флагманская версия с Ryzen AI Max Pro 395, 128 ГБ оперативной памяти и SSD на 4 ТБ оценивается в $8250.
Ноутбуки оснащены встроенной графикой Radeon 8050S или 8060S, что позволяет использовать их для задач, требующих высокой вычислительной мощности. Дисплеи предлагаются в нескольких вариантах – от WUXGA (1920×1200) до OLED с разрешением 2,8K. За автономность отвечает аккумулятор на 74,5 Втч. В зависимости от модели ноутбуки комплектуются процессорами с 8, 12 или 16 ядрами.
Конфигурации и цены
Стоимость устройств варьируется в зависимости от характеристик:
- Ryzen AI Max Pro 385 / 32 ГБ LPDDR5X / 512 ГБ SSD / Radeon 8050S – $4296
- Ryzen AI Max Pro 385 / 32 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8050S – $4945
- Ryzen AI Max Pro 390 / 64 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8050S – $5338
- Ryzen AI Max Pro 395 / 64 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8060S – $5660
- Ryzen AI Max Pro 395 / 64 ГБ LPDDR5X / 2 ТБ SSD / Radeon 8060S – $6290
- Ryzen AI Max Pro 395 / 128 ГБ LPDDR5X / 1 ТБ SSD / Radeon 8060S – $6445
- Ryzen AI Max Pro 395 / 128 ГБ LPDDR5X / 2 ТБ SSD / Radeon 8060S – $7049
- Ryzen AI Max Pro 395 / 128 ГБ LPDDR5X / 4 ТБ SSD / Radeon 8060S – $8250
Серия ZBook Ultra 14 предназначена для специалистов, работающих с тяжелыми вычислительными нагрузками, включая рендеринг, моделирование и машинное обучение.
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