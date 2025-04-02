Команда bypassnro для Windows 11 більше не працюватиме

При інсталяції Windows 11 система вимагає від користувачів увійти до облікового запису Microsoft, який потребує підключення до Інтернету. Раніше це обмеження можна було обійти за допомогою консольної команди, але останніх версіях операційної системи Microsoft прибрала цю можливість.

Як пише Windows Central, компанія підтвердила, що команда bypassnro, яка й дозволяла обходити ці вимоги, більше не працюватиме у нових збірниках Windows 11.

“Ми видаляємо скрипт bypassnro.cmd з версії для підвищення безпеки та покращення користувальницького досвіду Windows 11. Ця зміна гарантує, що всі користувачі завершать налаштування з підключенням до інтернету та обліковим записом Microsoft”, – йдеться на сайті компанії.

Ці зміни викликають певні протиріччя, адже вони були внесені в основному з метою змусити якнайбільше користувачів використовувати обліковий запис Microsoft. До того ж ця команда часто виявлялася корисною при налаштуванні ноутбуків, які не мали встановлених драйверів для Wi-Fi, що унеможливлювало підключення до інтернету без додаткових кроків.

Існує кілька інших шляхів, щоб обійти такі вимоги Windows 11, проте вони вже не такі прості. Разом з тим, поки що є можливість самостійно додати команду “bypassnro” в систему, написавши в командному рядку: “reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0”.

Слід зазначити, що ці зміни стосуються лише нових установок Windows 11. Користувачі, які використовували цю команду раніше, щоб уникнути вимоги облікового запису Microsoft, не побачать жодних змін.

Нагадаємо, що раніше Microsoft також змінила дизайн “синього екрану смерті”, а якщо точніше колір цього вікна. На додаток до цього, компанія нещодавно представила план оновлень операційної системи.