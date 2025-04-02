Команда bypassnro для Windows 11 больше не будет работать

При установке Windows 11 система требует от пользователей войти в аккаунт Microsoft, требующий подключения к Интернету. Ранее это ограничение можно было обойти с помощью консольной команды, но в последних версиях операционной системы Microsoft убрала эту возможность.

Как пишет Windows Central, компания подтвердила, что команда bypassnro, которая и позволяла обходить эти требования, больше не будет работать в новых сборниках Windows 11.

«Мы удаляем скрипт bypassnro.cmd из версии для повышения безопасности и улучшения пользовательского опыта Windows 11. Это изменение гарантирует, что все пользователи завершат настройки с подключением к интернету и аккаунтом Microsoft», – говорится на сайте компании.

Эти изменения вызывают определенные противоречия, ведь они были внесены в основном с целью заставить как можно больше пользователей использовать аккаунт Microsoft. К тому же эта команда часто оказывалась полезной при настройке ноутбуков, не имевших установленных драйверов для Wi-Fi, что делало невозможным подключение к интернету без дополнительных шагов.

Существует несколько других путей, чтобы обойти такие требования Windows 11, однако они уже не столь просты. Вместе с тем, пока есть возможность самостоятельно добавить команду «bypassnro» в систему, написав в командной строке: «reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0».

Следует отметить, что эти изменения касаются только новых установок Windows 11. Пользователи, использовавшие эту команду ранее, чтобы обойти требование аккаунта Microsoft, не увидят никаких изменений.

Напомним, что ранее Microsoft также изменила дизайн «синего экрана смерти», а если точнее – цвет этого окна. Вдобавок к этому, компания недавно представила план обновлений операционной системы.