Samsung випустила пристрій Qi2 для бездротової зарядки одразу трьох гаджетів Galaxy01.04.25
Samsung розпочала продаж бездротового зарядного пристрою Qi2 3-in-1, представленого разом з лінійкою смартфонів Galaxy S25.
На даний момент новинка доступна тільки в Південній Кореї, але в компанії очікують, що найближчим часом пристрій з’явиться на інших ринках. Вартість зарядки в перерахунку становить $81, однак у різних регіонах ціна може відрізнятись. Так, для ринку США її заявлено на рівні $130.
Qi2 3-in-1 дозволяє одночасно заряджати смартфон і два інші пристрої, такі як смарт-годинник Galaxy Watch і навушники Galaxy Buds. Проте для бездротової зарядки телефону потрібне використання спеціального магнітного чохла.
Максимальна потужність заряджання для смартфонів становить 15 Вт.
У 2023 році Китай став найбільшим імпортером чіпів Samsung, який перевершив США. Про це повідомляє Sammobile із посиланням на The Korea Post.
За даними звіту Samsung, експорт чіпів до Китаю зріс на 53,9% порівняно з попереднім роком і досяг 64,93 трильйона (приблизно $44,6 миллиарда). Для порівняння, експорт у США становив $42,1 млрд. Основними продуктами, що поставляються Samsung до Китаю, є флеш-пам’ять NAND, пам’ять LPDDR, сенсори зображення та драйвери дисплеїв.
Зростання попиту на чіпи в Китаї пояснюється агресивною економічною політикою стимулювання, що сприятиме обновленню старих пристроїв на нові моделі. Правительство Китаю інвестувало понад $20 мільярдів у розвиток ринку смартфонів та побутової техніки, що позитивно вплинуло на продаж Samsung.
Однак санкції США на експорт передових чіпів до Китаю обмежують можливості Samsung продавати свої прибуткові продукти. Це створює компанії, яка змушена балансувати між двома економічними гігантами в умовах торгової війни
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