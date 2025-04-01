Samsung выпустила устройство Qi2 для беспроводной зарядки сразу трех гаджетов Galaxy01.04.25
Samsung начала продажи беспроводного зарядного устройства Qi2 3-in-1, представленного вместе с линейкой смартфонов Galaxy S25.
На данный момент новинка доступна только в Южной Корее, но в компании ожидают, что в ближайшее время устройство появится и на других рынках. Стоимость зарядки в пересчете составляет $81, однако в разных регионах цена может отличаться. Так, для рынка США она заявлена на уровне $130.
Qi2 3-in-1 позволяет одновременно заряжать смартфон и два других устройства, таких как смарт-часы Galaxy Watch и наушники Galaxy Buds. Однако для беспроводной зарядки телефона требуется использование специального магнитного чехла.
Максимальная мощность зарядки для смартфонов составляет 15 Вт.
У 2023 році Китай став найбільшим імпортером чіпів Samsung, перевершивши США. Про це повідомляє Sammobile із посиланням на The Korea Post.
За даними звіту Samsung, експорт чіпів до Китаю зріс на 53,9% порівняно з попереднім роком і досяг 64,93 трильйона (приблизно $44,6 мільярда). Для порівняння, експорт у США становив $42,1 млрд. Основними продуктами, що поставляються Samsung до Китаю, є флеш-пам’ять NAND, пам’ять LPDDR, сенсори зображення та драйвери дисплеїв.
Зростання попиту на чіпи в Китаї пояснюється агресивною економічною політикою стимулювання, що сприятиме оновленню старих пристроїв на нові моделі. Уряд Китаю інвестував понад $20 мільярдів у розвиток ринку смартфонів та побутової техніки, що позитивно вплинуло на продаж Samsung.
Однак санкції США на експорт передових чіпів до Китаю обмежують можливості Samsung продавати свої прибуткові продукти.Це створює виклики для компанії, яка змушена балансувати між двома економічними гігантами в умовах торгової війни.
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