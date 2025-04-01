Українським операторам буде простіше отримати землю для базових станцій мобільного зв’язку

В Україні підтримали доопрацьований законопроект №9549, який спростить оренду земельних ділянок на будівництво базових станцій мобільного зв’язку. Документ пройшов повторне голосування у парламенті та отримав підтримку 271 депутата.

За інформацією Мінцифри, це дозволить прискорити розширення покриття 4G вздовж міжнародних та національних трас, а також у сільській місцевості. Одна з цілей міністерства – забезпечити 98% населення країни якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Відомство зазначає, що бюрократичні процедури зараз уповільнюють процес виділення земельних ділянок, але новий законопроект має змінити ситуацію.

Спочатку документ стосувався спрощення передачі землі операторам зв’язку, але до другого читання до нього було додано норми, не пов’язані з розвитком телекомунікаційних мереж. Зокрема, йдеться про передачу у приватну власність земель під водоймами та гідроспорудами, а також особливий режим відчуження ділянок та нерухомості в Ужгородському районі Закарпатської області. Через це президент наклав вето та повернув закон до парламенту. В оновленій версії зберігається положення про примусове відчуження земель у цьому районі в умовах воєнного стану, а остаточне рішення щодо таких питань прийматиме Кабмін.

Прийняті зміни дозволять операторам скоротити терміни відведення земель із шести до трьох місяців, використовувати сервітут для розміщення базових станцій, а також встановлювати тимчасові технічні споруди зв’язку без ризику їх демонтажу. У Мінцифрі вважають, що це допоможе забезпечити зв’язок у віддалених районах, прискорити відновлення мереж на деокупованих територіях та покращити покриття вздовж автошляхів.

Раніше в Україні затвердили впровадження технології small cells, що дозволить розгортати приватні мережі 4G та 5G. Ці компактні антени з низьким споживанням енергії можуть розташовуватися на невеликих відстанях один від одного, забезпечуючи стабільний сигнал у будь-якій місцевості.