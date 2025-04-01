Украинским операторам буде проще получить землю для базовых станций мобильной связи01.04.25
В Украине поддержали доработанный законопроект №9549, который упростит аренду земельных участков для строительства базовых станций мобильной связи. Документ прошел повторное голосование в парламенте и получил поддержку 271 депутата.
Согласно информации Минцифры, это позволит ускорить расширение покрытия 4G вдоль международных и национальных трасс, а также в сельской местности. Одна из целей министерства — обеспечить 98% населения страны качественной мобильной связью к 2030 году. Ведомство отмечает, что бюрократические процедуры сейчас замедляют процесс выделения земельных участков, но новый законопроект должен изменить ситуацию.
Первоначально документ касался упрощения передачи земли операторам связи, но ко второму чтению в него были добавлены нормы, не связанные с развитием телекоммуникационных сетей. В частности, речь идет о передаче в частную собственность земель под водоемами и гидросооружениями, а также особом режиме отчуждения участков и недвижимости в Ужгородском районе Закарпатской области. Из-за этого президент наложил вето и вернул закон в парламент. В обновленной версии сохраняется положение о принудительном отчуждении земель в этом районе в условиях военного положения, а окончательное решение по таким вопросам будет принимать Кабмин.
Принятые изменения позволят операторам сократить сроки отвода земель с шести до трех месяцев, использовать сервитут для размещения базовых станций, а также устанавливать временные технические сооружения связи без риска их демонтажа. В Минцифре считают, что это поможет обеспечить связь в отдаленных районах, ускорить восстановление сетей на деоккупированных территориях и улучшить покрытие вдоль автодорог.
Ранее в Украине утвердили внедрение технологии small cells, что позволит разворачивать частные сети 4G и 5G. Эти компактные антенны с низким энергопотреблением могут располагаться на небольших расстояниях друг от друга, обеспечивая стабильный сигнал в любой местности.
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В Украине поддержали доработанный законопроект №9549, который упростит аренду земельных участков для строительства базовых станций мобильной связи.
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