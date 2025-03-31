Смартфон Oukitel WP200 Pro отримав знімний екран, який може бути смарт-годинником

Oukitel представила новий захищений смартфон WP200 Pro, відмінністю якого став додатковий знімний дисплей.

Невеликий екран вбудований між основними камерами на задній панелі пристрою. Він здатний відображати час, повідомлення та деякі віджети. Цей модуль можна витягти зі спеціального слота та використовувати як фітнес-трекер або Bluetooth-гарнітуру.

Основний екран пристрою – 6,7-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 2412×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 500 нит. Лицьова панель захищена склом Corning Gorilla 5.

В основі смартфона лежить процесор MediaTek 8200, доповнений 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та вбудованим накопичувачем на 1 ТБ. Як операційна система використовується Android 15.

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Місткість акумулятора становить 8800 мАг, передбачена підтримка швидкого заряджання потужністю 45 Вт. Серед бездротових інтерфейсів – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 4G LTE, 5G та NFC. Також передбачено слот для карт microSD.

Основна камера отримала сенсор на 108 Мп, додатково встановлено макрооб’єктив на 2 Мп, сенсор глибини та фронтальна камера з роздільною здатністю 32 Мп.

Корпус пристрою виконаний з алюмінію та захищений від пилу та вологи за стандартом IP69K. Для покупців доступні три колірні варіанти.

Компанія випустила обмежену серію WP200 Pro у кількості 3000 екземплярів, а вартість пристрою становила $700.