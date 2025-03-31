Смартфон Oukitel WP200 Pro получил съёмный экран, который может быть смарт-часами

Oukitel представила новый защищенный смартфон WP200 Pro, отличительной чертой которого стал дополнительный съемный дисплей.

Небольшой экран встроен между основными камерами на задней панели устройства. Он способен отображать время, уведомления и некоторые виджеты. Этот модуль можно извлечь из специального слота и использовать в качестве фитнес-трекера или Bluetooth-гарнитуры.

Основной экран устройства — 6,7-дюймовый AMOLED с разрешением 2412×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит. Лицевая панель защищена стеклом Corning Gorilla 5.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek 8200, дополненный 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенным накопителем на 1 ТБ. В качестве операционной системы используется Android 15.

Емкость аккумулятора составляет 8800 мАч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди беспроводных интерфейсов — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 4G LTE, 5G и NFC. Также предусмотрен слот для карт microSD.

Основная камера получила сенсор на 108 Мп, дополнительно установлены макрообъектив на 2 Мп, сенсор глубины и фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

Корпус устройства выполнен из алюминия и защищен от пыли и влаги по стандарту IP69K. Для покупателей доступны три цветовых варианта.

Компания выпустила ограниченную серию WP200 Pro в количестве 3000 экземпляров, а стоимость устройства составила $700.