У WhatsApp можна ставити музику у статус31.03.25
У WhatsApp з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам додавати музичні треки до статусів. Ця опція працює за принципом, схожим на те, що вже реалізовано в Instagram Stories.
Тепер під час створення статусу на екрані з’являється піктограма музичної ноти, яка відкриває доступ до широкої бібліотеки аудіозаписів. Користувачі можуть вибрати трек з багатьох доступних композицій, включаючи як популярні хіти, так і свіжі релізи. Також передбачено можливість вказати конкретний фрагмент пісні. Якщо статус оформлений у вигляді фотографії, тривалість музичного супроводу становитиме до 15 секунд, а якщо у форматі відео – до 60 секунд.
Повідомляється, що статуси залишаться захищеними завдяки технології наскрізного шифрування, що унеможливлює перегляд їхнього вмісту з боку компанії, включаючи додані аудіофайли. Функція вже почала поступово поширюватися серед користувачів і найближчими тижнями стане доступною у всіх регіонах.
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