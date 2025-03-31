В WhatsApp можно ставить музыку в статус

В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая пользователям добавлять музыкальные треки в статусы. Эта опция работает по принципу, схожему с тем, что уже реализовано в Instagram Stories.

Теперь при создании статуса на экране появляется значок музыкальной ноты, который открывает доступ к обширной библиотеке аудиозаписей. Пользователи могут выбрать трек из множества доступных композиций, включая как популярные хиты, так и свежие релизы. Также предусмотрена возможность указать конкретный фрагмент песни. Если статус оформлен в виде фотографии, продолжительность музыкального сопровождения составит до 15 секунд, а если в формате видео — до 60 секунд.

Сообщается, что статусы останутся защищенными благодаря технологии сквозного шифрования, что исключает возможность просмотра их содержимого со стороны компании, включая добавленные аудиофайлы. Функция уже начала постепенно распространяться среди пользователей и в ближайшие недели станет доступна во всех регионах.