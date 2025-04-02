Браузер Google Chrome отримав режим багатозадачності

Google розробляє нову функцію Split Tabs, яка дозволить користувачам Chrome працювати з розділеними вкладками аналогічно Split Screen у Microsoft Edge та Vivaldi. Зараз ця можливість тестується в Chrome Canary і дозволяє розміщувати вкладки поруч один з одним через контекстне меню, вибравши опцію Show side by side.

Функція Split Tabs призначена для зручного порівняння вмісту двох вкладок. Для її активації потрібно відкрити кілька вкладок, клацнути правою кнопкою миші по одній із них і вибрати Show side by side. Після цього сторінки розташуються по обидва боки екрана з роздільною лінією. Вийти з режиму можна, знову викликавши контекстне меню і вибравши Exit side-by-side.

Нова функція підтримує роботу з груповими вкладками. В інтерфейсі Chrome з’явиться кнопка Split Screen, аналогічна до тієї, що використовується в Edge, проте на даний момент вона ще неактивна.

Для включення Split Tabs у Chrome Canary необхідно:

Закрити браузер, якщо він запущений. Відкрити властивості ярлика Chrome Canary. У полі Target додати пробіл і рядок: –enable-features=SideBySide. Застосувати зміни та запустити браузер через змінений ярлик.

Google вже замінює назву функції в коді з Side by Side Split Tabs, тому остаточне найменування може змінитися. Наразі функція знаходиться на стадії раннього тестування, недоступна через chrome://flags і може працювати нестабільно.

Раніше аналогічні можливості з’явилися у браузерах Edge та Vivaldi. У Edge активна вкладка відображається ліворуч, а праворуч знаходиться список відкритих або нещодавно переглянутих сторінок. У Chrome можна розділити лише дві вкладки без вибору зі списку.

Браузер Brave нещодавно додав функцію Split View, аналогічну Split Tabs. Раніше користувачі Chrome змушені були використовувати сторонні розширення або системні функції Windows/macOS для поділу вікон. Тепер браузер отримає вбудоване рішення для багатозадачності.

В майбутніх версіях Chrome Canary очікується, що функція Split Tabs стане доступною для тестування через chrome://flags.