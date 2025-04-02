Браузер Google Chrome получил режим многозадачности

Google разрабатывает новую функцию Split Tabs, которая позволит пользователям Chrome работать с разделенными вкладками аналогично Split Screen в Microsoft Edge и Vivaldi. Сейчас эта возможность тестируется в Chrome Canary и позволяет размещать вкладки рядом друг с другом через контекстное меню, выбрав опцию Show side by side.

Функция Split Tabs предназначена для удобного сравнения содержимого двух вкладок. Для ее активации нужно открыть несколько вкладок, щелкнуть правой кнопкой мыши по одной из них и выбрать Show side by side. После этого страницы расположатся по обе стороны экрана с разделительной линией. Выйти из режима можно, снова вызвав контекстное меню и выбрав Exit side-by-side.

Новая функция поддерживает работу с групповыми вкладками. В интерфейсе Chrome появится кнопка Split Screen, аналогичная той, что используется в Edge, однако на данный момент она еще неактивна.

Для включения Split Tabs в Chrome Canary необходимо:

Закрыть браузер, если он запущен. Открыть свойства ярлыка Chrome Canary. В поле Target добавить пробел и строку: —enable-features=SideBySide. Применить изменения и запустить браузер через измененный ярлык.

Google уже заменяет название функции в коде с Side by Side на Split Tabs, поэтому окончательное наименование может измениться. Сейчас функция находится на стадии раннего тестирования, недоступна через chrome://flags и может работать нестабильно.

Ранее аналогичные возможности появились в браузерах Edge и Vivaldi. В Edge активная вкладка отображается слева, а справа находится список открытых или недавно просмотренных страниц. В Chrome пока можно разделять только две вкладки без возможности выбора из списка.

Браузер Brave недавно добавил функцию Split View, аналогичную Split Tabs. Ранее пользователи Chrome вынуждены были использовать сторонние расширения или системные функции Windows/macOS для разделения окон. Теперь же браузер получит встроенное решение для многозадачности.

Ожидается, что в будущих версиях Chrome Canary функция Split Tabs станет доступной для тестирования через chrome://flags.