Maxar розробила систему навігації Raptor для безпілотників, яка працює без GPS

Компанія Maxar Intelligence розробила систему Raptor, яка дозволяє безпілотним апаратам визначати своє місцезнаходження без GPS. Технологія заснована на аналізі зображень з бортової камери та їх зіставленні з тривимірними картами місцевості.

Система включає три основні елементи: модуль на дроні, що обробляє дані в реальному часі, алгоритми порівняння зображень із супутниковими картами Maxar та пристрій оператора, який отримує точні координати дрону.

Технологія охоплює понад 90 мільйонів квадратних кілометрів глобальних 3D даних рельєфу і може функціонувати навіть у темний час доби. У компанії відзначають, що Raptor розширює можливості автономних систем, що робить її корисною як для військових та гуманітарних місій, так і для комерційного застосування.

Директор Maxar Intelligence Пітер Вільчинський наголосив, що ця розробка здатна змінити підхід до використання безпілотників у оборонній та цивільній сферах. Супутникові карти регулярно оновлюються, які актуалізація може проводитися з урахуванням потреб конкретних регіонів.