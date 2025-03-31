Maxar разработала систему навигации Raptor для беспилотников, которая работает без GPS

Компания Maxar Intelligence разработала систему Raptor, которая позволяет беспилотным аппаратам определять свое местоположение без GPS. Технология основана на анализе изображений с бортовой камеры и их сопоставлении с трехмерными картами местности.

Система включает три основных элемента: модуль на дроне, обрабатывающий данные в реальном времени, алгоритмы сравнения изображений со спутниковыми картами Maxar и устройство оператора, которое получает точные координаты дрона.

Технология охватывает более 90 миллионов квадратных километров глобальных 3D-данных рельефа и может функционировать даже в темное время суток. В компании отмечают, что Raptor расширяет возможности автономных систем, что делает ее полезной как для военных и гуманитарных миссий, так и для коммерческого применения.

Директор Maxar Intelligence Питер Вильчинский подчеркнул, что эта разработка способна изменить подход к использованию беспилотников в оборонной и гражданской сферах. Спутниковые карты регулярно обновляются, а их актуализация может проводиться с учетом потребностей конкретных регионов.