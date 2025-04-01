Диск Google для Windows тепер сумісний з Windows-пристроями на базі чіпів ARM

Компанія Google оголосила, що програма Google Drive для Windows тепер доступна для всіх користувачів пристроїв на базі ARM, включаючи чіпсети Snapdragon X Elite і X Plus. Це оновлення відкриває доступ до синхронізації та зберігання файлів на ПК з процесорами Snapdragon, включаючи ноутбуки Microsoft Surface і пристрої інших виробників.

Програма адаптована для архітектури ARM64, що дозволяє інтегрувати Google Drive безпосередньо в Windows Explorer. Це спрощує доступ до файлів і дозволяє працювати з документами на Google Drive без необхідності використання додаткових програм.

Крім того, Google оновив програму Quick Share для Windows, додавши підтримку ARM, але ця версія все ще не повністю рідна для платформи.

Завантажити оновлену програму можна з офіційного сайту Google. Також варто відзначити нову функцію Google Drive, яка дозволяє класифікувати файли за такими категоріями, як «Авто», «Банківські справи», «Медичні», «Подорожні» та багато інших. Це вдосконалення забезпечує гнучке керування файлами, оскільки кожен файл може належати до кількох категорій одночасно, покращуючи організацію даних.