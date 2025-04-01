Google Drive для Windows теперь работает на Windows-устройствах на базе ARM01.04.25
Google объявила, что приложение Google Drive для Windows теперь доступно для всех пользователей устройств на базе ARM, включая чипсеты Snapdragon X Elite и X Plus. Это обновление открывает доступ к синхронизации и хранению файлов на ПК с процессорами Snapdragon, включая ноутбуки Microsoft Surface и устройства других производителей.
Приложение адаптировано для архитектуры ARM64, что позволяет интегрировать Google Drive прямо в Windows Explorer. Это упрощает доступ к файлам и позволяет работать с документами на Google Drive без необходимости в дополнительных программах.
Кроме того, Google обновила программу Quick Share для Windows, добавив поддержку ARM, однако эта версия все еще не является полностью «родной» для платформы.
Скачать обновленное приложение можно с официального сайта Google. Также стоит отметить новую функцию в Google Drive, которая позволяет классифицировать файлы по категориям, таким как «Авто», «Банковские дела», «Медицина», «Путешествия» и многим другим. Это улучшение позволяет гибко управлять файлами, так как каждый файл может принадлежать нескольким категориям одновременно, улучшая организацию данных.
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