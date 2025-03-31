Google представила ШІ Gemini 2.5 Pro з функціями глибокого мислення

Google представила нову версію ШІ-моделі Gemini 2.5 Pro, яка отримала розширені можливості аналізу інформації та роботи з контекстом.

За заявою компанії, ця модель стане основою для подальшого розвитку лінійки Gemini і є аналогом системи o1 від OpenAI. Одним із ключових удосконалень стало так зване “мислення” (Reasoning), що дозволяє системі глибше аналізувати дані, робити логічні висновки та вирішувати складні завдання з урахуванням контексту.

Контекстне вікно моделі становить 1 мільйон токенів, а в майбутньому його планується збільшити вдвічі. У тестуванні Gemini 2.5 Pro продемонструвала значний прогрес порівняно з попередніми версіями та посіла перше місце у тесті Humanity’s Last Exam, де її результати досягли 18,8%. Цей тест оцінює рівень знань та логічних міркувань ШІ, зіставляючи їх із можливостями людини.

Експериментальний доступ до Gemini 2.5 Pro відкритий в AI Studio та для користувачів підписки Gemini Advanced. Вартість використання поки що не розкривається.

Згідно з останнім аналізом APK, Google планує розширити функціональність Gemini, чат-бота на основі штучного інтелекту, додавши можливості, які раніше були доступні лише через Google Assistant. Ось основні очікувані функції:

Будильники та таймери: Gemini зможе самостійно встановлювати будильники та таймери, без необхідності залучення Google Assistant.

Екран блокування: Нова функція дозволить користувачам керувати Gemini, відповідати на повідомлення, відтворювати музику та керувати розумними домашніми пристроями прямо з екрана блокування, не розблоковуючи пристрій.

Розширення екрана блокування: На екрані блокування будуть доступні нові інструменти Gemini, такі як інструмент “Годинник”.

Gemini Live: Новий фоновий режим, який дозволяє користувачам продовжувати спілкування в чатах Gemini, навіть при використанні інших програм або коли екран заблоковано.

Додатково варто зазначити, що деякі з цих функцій можуть вимагати передплати Gemini Premium.