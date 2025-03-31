Google представила ШІ Gemini 2.5 Pro з функціями глибокого мислення31.03.25
Google представила нову версію ШІ-моделі Gemini 2.5 Pro, яка отримала розширені можливості аналізу інформації та роботи з контекстом.
За заявою компанії, ця модель стане основою для подальшого розвитку лінійки Gemini і є аналогом системи o1 від OpenAI. Одним із ключових удосконалень стало так зване “мислення” (Reasoning), що дозволяє системі глибше аналізувати дані, робити логічні висновки та вирішувати складні завдання з урахуванням контексту.
Контекстне вікно моделі становить 1 мільйон токенів, а в майбутньому його планується збільшити вдвічі. У тестуванні Gemini 2.5 Pro продемонструвала значний прогрес порівняно з попередніми версіями та посіла перше місце у тесті Humanity’s Last Exam, де її результати досягли 18,8%. Цей тест оцінює рівень знань та логічних міркувань ШІ, зіставляючи їх із можливостями людини.
Експериментальний доступ до Gemini 2.5 Pro відкритий в AI Studio та для користувачів підписки Gemini Advanced. Вартість використання поки що не розкривається.
Згідно з останнім аналізом APK, Google планує розширити функціональність Gemini, чат-бота на основі штучного інтелекту, додавши можливості, які раніше були доступні лише через Google Assistant. Ось основні очікувані функції:
- Будильники та таймери: Gemini зможе самостійно встановлювати будильники та таймери, без необхідності залучення Google Assistant.
- Екран блокування: Нова функція дозволить користувачам керувати Gemini, відповідати на повідомлення, відтворювати музику та керувати розумними домашніми пристроями прямо з екрана блокування, не розблоковуючи пристрій.
- Розширення екрана блокування: На екрані блокування будуть доступні нові інструменти Gemini, такі як інструмент “Годинник”.
- Gemini Live: Новий фоновий режим, який дозволяє користувачам продовжувати спілкування в чатах Gemini, навіть при використанні інших програм або коли екран заблоковано.
Додатково варто зазначити, що деякі з цих функцій можуть вимагати передплати Gemini Premium.
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