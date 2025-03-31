Google представила ИИ Gemini 2.5 Pro с функциями глубокого мышления31.03.25
Google представила новую версию ИИ-модели Gemini 2.5 Pro, которая получила расширенные возможности анализа информации и работы с контекстом.
По заявлению компании, эта модель станет основой для дальнейшего развития линейки Gemini и представляет собой аналог системы o1 от OpenAI. Одним из ключевых усовершенствований стало так называемое «мышление» (Reasoning), позволяющее системе глубже анализировать данные, делать логические выводы и решать сложные задачи с учетом контекста.
Контекстное окно модели составляет 1 миллион токенов, а в будущем его планируется увеличить вдвое. В тестировании Gemini 2.5 Pro продемонстрировала значительный прогресс по сравнению с предыдущими версиями и заняла первое место в тесте Humanity’s Last Exam, где ее результаты достигли 18,8%. Этот тест оценивает уровень знаний и логических рассуждений ИИ, сопоставляя их с возможностями человека.
Экспериментальный доступ к Gemini 2.5 Pro открыт в AI Studio и для пользователей подписки Gemini Advanced. Стоимость использования пока не раскрывается.
Согласно последнему анализу APK, Google планирует расширить функциональность Gemini, чат-бота на основе искусственного интеллекта, добавив возможности, которые ранее были доступны только через Google Assistant. Вот основные ожидаемые функции:
- Будильники и таймеры: Gemini сможет самостоятельно устанавливать будильники и таймеры, без необходимости задействования Google Assistant.
- Экран блокировки: Новая функция позволит пользователям управлять Gemini, отвечать на сообщения, воспроизводить музыку и управлять умными домашними устройствами прямо с экрана блокировки, не разблокируя устройство.
- Расширения экрана блокировки: На экране блокировки станут доступны новые инструменты Gemini, такие как инструмент «Часы».
- Gemini Live: Новый фоновый режим, позволяющий пользователям продолжать общение в чатах Gemini, даже при использовании других приложений или когда экран заблокирован.
Дополнительно стоит отметить, что некоторые из этих функций могут потребовать подписки на Gemini Premium.
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