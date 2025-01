Samsung на CES 2025: телевизоры смогут автоматически улучшать качество изображения и звука благодаря ИИ

На выставке CES 2025 компания Samsung представила новую линейку телевизоров, которые теперь оснащены функцией Vision AI. Это обновление коснется всех моделей телевизоров 2025 года, включая Neo QLED, OLED, QLED и The Frame. С помощью искусственного интеллекта новые телевизоры могут автоматически улучшать качество изображения и звука, адаптируясь к типу контента и условиям в комнате. Также появилась возможность переводить субтитры в реальном времени и создавать «искусство» на экране, которое подстраивается под настроение или интерьер. Устройства могут узнавать, что отображается на экране, и выполнять поиск информации, а также улучшать качество старых видео до 8K.

В телевизорах реализованы функции, такие как оптимизация звука для диалогов и музыки, а также улучшенная обработка HDR для максимальной видимости деталей в темных сценах. В дополнение, новые телевизоры могут быть интегрированы с системой SmartThings, что позволит пользователям получать уведомления о состоянии дома, мониторить поведение домашних животных и членов семьи, а также автоматически регулировать условия в помещении, например, затемнять свет, когда ребенок засыпает.

Обновленная модель The Frame Pro получила новый процессор, который улучшает яркость, контрасты и цвета на экране. Технология Wireless One Connect позволяет уменьшить количество кабелей, делая телевизор еще более эстетичным и удобным в использовании. Благодаря сотрудничеству с Art Basel, коллекция изображений в Samsung Art Store расширится до 3,000 произведений искусства, которые будут доступны на моделях Neo QLED и QLED, помимо The Frame.

Также Samsung Display представила новое поколение QD-OLED панелей для телевизоров, которые будут продемонстрированы на выставке CES 2025. Одним из главных достижений новой панели является пиковая яркость, которая превышает 4000 нит, что на 30% ярче, чем у предыдущей модели с яркостью 3000 нит. Это стало возможным благодаря усовершенствованной технологии управления панелью и новым органическим материалам.

QD-OLED панели Samsung Display использует красные, зеленые и синие субпиксели, что способствует обеспечению высокой чистоты цветов. В отличие от WOLED панелей LG Display, которые используют белый субпиксель, новые панели Samsung способны обеспечивать более глубокие и насыщенные цвета.

На выставке CES 2025 компания представит 77-дюймовый прототип телевизора с новой панелью, а также создаст медиаарт-пространство под названием «QD Jungle», чтобы продемонстрировать все возможности новых технологий. Эти панели будут использоваться в следующих поколениях OLED телевизоров Samsung.

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram