Новые смарт-телевизоры Xiaomi получили Google TV30.03.25
На глобальном сайте Xiaomi появились новые модели умных телевизоров А-серии. Компания представила две линейки: Xiaomi TV A 2026 и Xiaomi TV A Pro 2026. Базовая версия A 2026 выпускается с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов, а модель A Pro 2026 представлена также в варианте с экраном 75 дюймов.
Xiaomi TV A 2026 оснащен 4K-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, технологией MEMC для сглаживания движения и поддержкой HDR10 и HLG. Среди новых функций — Filmmaker Mode и Game Boost, который имитирует частоту обновления 120 Гц (недоступен в 43-дюймовой версии). В свою очередь, A Pro 2026 получил QLED-дисплей с 94% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10+ для улучшенной цветопередачи.
Обе модели работают на платформе Google TV, поддерживают Apple AirPlay и оснащены интерфейсами HDMI eARC/ALLM, USB 2.0 и двухдиапазонным Wi-Fi. A Pro 2026 дополнительно оборудован оптическим аудиовыходом. Для геймеров предусмотрена функция Game Boost, которая использует MEMC для повышения плавности изображения до 120 Гц на моделях от 50 дюймов и выше, хотя реальная частота обновления остается на уровне 60 Гц. Заявлено также о снижении задержки в играх на консолях.
Аудиосистема осталась без изменений по сравнению с предыдущими моделями — два динамика мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X, но без Dolby Atmos. Телевизоры поддерживают Bluetooth 5.0, Chromecast, Miracast и голосовое управление через Google Assistant. Информации о стоимости и дате начала продаж пока нет.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Новые смарт-телевизоры Xiaomi получили Google TV Xiaomi телевизор
Компания представила две линейки: Xiaomi TV A 2026 и Xiaomi TV A Pro 2026. Базовая версия A 2026 выпускается с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов
Discord получил большое обновление игры мессенджер обновление
Популярный сервис для общения среди геймеров Discord получил обновление интерфейса в настольном приложении
Новые смарт-телевизоры Xiaomi получили Google TV
Discord получил большое обновление
Маск дружит с рф? Его чат-бот Grok появился в Telegram
Xiaomi Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition может изменить голос и поддерживает Bluetooth с NFC
Vivo показала прототип своей гарнитуры смешанной реальности
Ford запатентовала имитатор переключателя механической коробки передач для электрокаров
Последняя в поколении Toyota GR Supra A90 Final Edition стоит вдвое дороже стандартной версии
Atari выпустила смарт-часы c культовыми аркадными играми
AirPods Max с USB-C получат поддержку аудио Lossless
Ajax Systems выпустила дверной видеозвонок, который использует ИИ и поддерживает HDR