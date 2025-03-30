Новые смарт-телевизоры Xiaomi получили Google TV

На глобальном сайте Xiaomi появились новые модели умных телевизоров А-серии. Компания представила две линейки: Xiaomi TV A 2026 и Xiaomi TV A Pro 2026. Базовая версия A 2026 выпускается с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов, а модель A Pro 2026 представлена также в варианте с экраном 75 дюймов.

Xiaomi TV A 2026 оснащен 4K-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, технологией MEMC для сглаживания движения и поддержкой HDR10 и HLG. Среди новых функций — Filmmaker Mode и Game Boost, который имитирует частоту обновления 120 Гц (недоступен в 43-дюймовой версии). В свою очередь, A Pro 2026 получил QLED-дисплей с 94% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10+ для улучшенной цветопередачи.

Обе модели работают на платформе Google TV, поддерживают Apple AirPlay и оснащены интерфейсами HDMI eARC/ALLM, USB 2.0 и двухдиапазонным Wi-Fi. A Pro 2026 дополнительно оборудован оптическим аудиовыходом. Для геймеров предусмотрена функция Game Boost, которая использует MEMC для повышения плавности изображения до 120 Гц на моделях от 50 дюймов и выше, хотя реальная частота обновления остается на уровне 60 Гц. Заявлено также о снижении задержки в играх на консолях.

Аудиосистема осталась без изменений по сравнению с предыдущими моделями — два динамика мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X, но без Dolby Atmos. Телевизоры поддерживают Bluetooth 5.0, Chromecast, Miracast и голосовое управление через Google Assistant. Информации о стоимости и дате начала продаж пока нет.